Shopify A legte Quartalsergebnis vor

Shopify A äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,960 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Shopify A mit einem Umsatz von insgesamt 4,96 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,71 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 33,66 Prozent gesteigert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,561 CAD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4,83 Milliarden CAD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at