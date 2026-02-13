|
Shopify A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shopify A lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,66 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,33 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Shopify A im vergangenen Quartal 5 276,94 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shopify A 2 810,20 Milliarden ARS umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 10,99 ARS. Im letzten Jahr hatte Shopify A einen Gewinn von 13,28 ARS je Aktie eingefahren.
Shopify A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14 392,28 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8 131,19 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.
