Shopify A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shopify A veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,24 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,43 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5 048,18 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 3 078,58 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at