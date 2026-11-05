Shopify A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shopify A präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,02 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,50 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5 612,36 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 778,32 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at