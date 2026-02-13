|
13.02.2026 06:31:29
Shopify A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shopify A lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 CAD, nach 1,40 CAD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,12 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 3,93 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,13 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Shopify A mit einem Umsatz von insgesamt 16,15 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,73 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.