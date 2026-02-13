Shopify A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shopify A lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 CAD, nach 1,40 CAD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,12 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 3,93 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,13 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shopify A mit einem Umsatz von insgesamt 16,15 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,73 Prozent gesteigert.

