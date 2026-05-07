Shopify A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shopify A präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,61 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,760 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shopify A 4,35 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,39 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at