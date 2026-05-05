Shopif a Aktie
WKN DE: A14TJP / ISIN: CA82509L1076
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05.05.2026 13:27:11
Shopify Q1 Net Loss Narrows, Stock Down In Pre-Market
(RTTNews) - Tuesday, Shopify Inc. (SHOP) announced first-quarter financial results, reporting a net loss of $581 million, compared to last year's $682 million.
Total revenues increased to $3,170 million from $2,360 million in the previous year.
GMV for the quarter stood at $100,743 million compared to $74,750 million in the prior year.
Looking ahead to the second quarter, the company expects revenue growth at a high-twenties percentage rate on a year-over-year basis.
In the pre-market hours, SHOP is falling 8.28 percent, to $117.03 on the Nasdaq.
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