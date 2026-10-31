NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
31.10.2026 22:47:02
Shopify Stock Is More Than 10% Below Its Record. Should You Buy Before Its Nov. 3 Report?
Shopify (NASDAQ:SHOP) closed at a record $179.22 on Oct. 12. Under three weeks later, the e-commerce software company's stock trades at roughly $157 as I write -- about 12% below that record, including a fall of about 6% on Friday.
The slide comes right before a big test. Shopify releases its third-quarter results before the market opens on Tuesday, Nov. 3. And management already told investors what to expect back in August: revenue growth at a low-thirties percentage rate, gross profit growth in the mid-to-high 20s, and a free cash flow margin in the high teens to low 20s.
The last time I checked on the stock, in mid-October, it traded near $170, and I figured buyers were paying for years of growth in advance. The stock is cheaper now, and management has set a clear bar for the quarter. But I don't think the drop changes as much as it may seem.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: NOV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|S&P 500-Titel NOV-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet NOV Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|17,00
|-2,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.