Uber Technologies Aktie
ISIN: ARCAVA4601A0
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14.08.2026 03:00:59
Shopify vs. Uber Technologies: What Their Revenue Trends Reveal to Investors.
Shopify (NASDAQ:SHOP) primarily earns revenue by providing an expansive suite of commerce software and backend services that help independent merchants operate their digital storefronts, manage complex inventory logistics, and process customer payments across multiple channels.While launching its Summer '26 software updates and navigating new consumer regulatory changes in the European Union, it increased its total share repurchase authorization by $3 billion and reported a 42% net income margin for the quarter ended June 30, 2026.Uber Technologies (NYSE:UBER) primarily generates revenue by maintaining a global digital network that connects individual consumers with independent transport providers for daily ride-hailing services, as well as facilitating extensive local food and merchandise deliveries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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