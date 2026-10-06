Uber Technologies Aktie

Uber Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARCAVA4601A0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 15:50:02

Shopify vs. Uber Technologies: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between Shopify (NASDAQ:SHOP) and Uber Technologies (NYSE:UBER) requires balancing e-commerce growth with dominance in physical logistics. Both companies have evolved from disruptive start-ups into profitable industry leaders with global reach.

Shopify serves as the engine for online commerce by providing software that helps businesses sell products anywhere. Uber operates a multi-sided platform connecting riders, drivers, and merchants. They represent two different paths toward capturing consumer spending in the digital age.

Shopify sells internet infrastructure for commerce, offering a platform that helps businesses of all sizes start and grow their operations. The company generates revenue through subscription solutions and merchant services, including payment processing and shipping. Its ecosystem is bolstered by strategic partnerships with companies like Stripe and PayPal, while the recent acquisition of Tailwind Labs supports its long-term vision for agentic commerce and improved platform interfaces.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 55 925,00 0,95% Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen