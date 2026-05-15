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15.05.2026 06:31:29
Shopper Park Plus private: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shopper Park Plus private hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shopper Park Plus private noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 EUR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shopper Park Plus private in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,6 Millionen EUR im Vergleich zu 10,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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