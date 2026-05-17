Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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17.05.2026 02:24:08

Shoppers’ Frenzy for ‘Royal Pop’ Pocket Watches Forces Swatch to Shut Stores

The pocket watches, a collaboration with the luxury timepiece maker Audemars Piguet, drew crowds to stores and malls around the world.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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