Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
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17.05.2026 02:24:08
Shoppers’ Frenzy for ‘Royal Pop’ Pocket Watches Forces Swatch to Shut Stores
The pocket watches, a collaboration with the luxury timepiece maker Audemars Piguet, drew crowds to stores and malls around the world.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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