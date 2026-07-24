Shoppers Stop mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shoppers Stop ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shoppers Stop die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,29 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,430 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,91 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at