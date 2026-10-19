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19.10.2026 06:31:29
Shoppers Stop veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shoppers Stop hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,830 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 13,66 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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