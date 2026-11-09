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09.11.2026 11:02:30
Shoppers to Use Black Friday Sales to Stock Up on Essentials
Shoppers strained by high costs of living are expected to put a priority on value this season, whether they’re buying gifts or everyday items for themselves.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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