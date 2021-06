Shoptalk, die führende Einzelhandelsveranstaltung in den USA, kündigt Shoptalk Europe an, das vom 6. bis zum 8. Juni 2022 im ExCeL London stattfinden wird

Über 50 Redner und Sponsoren haben ein Jahr vor der Veranstaltung zugesagt

LONDON, 19. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Shoptalk, die führende US-amerikanische Konferenz in den Bereichen Einzelhandel, Lebensmittel und schnelldrehende Konsumgüter (FMCG), hat ihre globale Expansion mit dem Relaunch von Shoptalk Europe angekündigt. Die Shoptalk Europe findet vom 6. bis 8. Juni 2022 im ExCeL London statt und bietet dem gesamten europäischen Einzelhandels-Ökosystem eine Plattform, um die Zukunft des Einzelhandels neu zu gestalten.

Über die drei Tage hinweg wird Shoptalk Europe mehr als 200 führende Redner aus der Branche präsentieren - von etablierten Einzelhändlern bis hin zu innovativen Startups und erfolgreichen Investoren. Die Hälfte der Redner und Agenda wird zu Themen aus den Bereichen Lebensmittel- und FMCG referieren. Ein Jahr vor dem Event haben bereits über 25 Redner zugesagt, darunter:

La Redoute International - Michael Truluck , CEO

, CEO Mister Spex - Dirk Graber , CEO

, CEO Outfittery - Julia Bösch, CEO und Mitgründerin

Julia Bösch, CEO und Mitgründerin Olaplex - JuE Wong , CEO

, CEO Cosabella - Guido Campello , CEO und Creative Director

, CEO und Creative Director Chiquelle - Pouya Boland , Mitgründer und CEO

, Mitgründer und CEO FTD - Charlie Cole , CEO

, CEO WM Morrisons - Matt Kelleher , Group CIO

- , Group CIO John Lewis - Cassandra Hicks Bergsland , Director of Omnichannel

, Director of Omnichannel MediaMarktSaturn N3XT - Sonja Moosburger , Managing Director

- , Managing Director Stanley Black & Decker - Heather Kang , President and GM, International Commerce

, President and GM, International Commerce Pizza Hut - Helen Vaid , Global Chief Customer Officer

, Global Chief Customer Officer Randa Apparel & Accessories - David Katz , EVP and Chief Marketing Officer

, EVP and Chief Marketing Officer Fressnapf - Lars Kietzer , Chief Product Owner & VP Product

, Chief Product Owner & VP Product PepsiCo - Anna Farberov , GM PepsiCo Labs, Global Venture and Innovation

, GM PepsiCo Labs, Global Venture and Innovation Zalando - Carsten Keller , VP, Direct-to-Consumer

, VP, Direct-to-Consumer Crocs - Jessica Alsing , VP Digital Commerce, Asia and EMEA

, VP Digital Commerce, and EMEA Sonae - Bruno Mourão, Head of IT Transformation & IT Strategy & Experimentation

Bruno Mourão, Head of IT Transformation & IT Strategy & Experimentation Endeavour Drinks Group, a unit of Woolworths Group - Benjamin Thompson , Head of Digital Transformation

, Head of Digital Transformation Mars - Gary Arora , Global Launchpad Lead & Head of Seeds of Change Accelerator

, Global Launchpad Lead & Head of Seeds of Change Accelerator Atomico - Sasha Astafyeva , Partner

, Partner dan pearlman Group - Nicole Srock .Stanley, Gründerin und CEO

.Stanley, Gründerin und CEO YourStudio - Tom Philipson , Mitgründer und Managing Director

, Mitgründer und Managing Director IGD - Susan Barratt , CEO

, CEO The Wharton School, University of Pennsylvania - Barbara Kahn , Baker Professor of Marketing

Shoptalk Europe wird über 2.500 Teilnehmer begrüßen: von großen Einzelhändlern und Marken über Startups, Technologieunternehmen, Investoren, Medien und Analysten hinweg kommen die Teilnehmer zusammen um sich zu informieren, zu netzwerken, zusammenzuarbeiten und sich weiterzuentwickeln. „Wir sind überwältigt von dem Interesse der Sponsoren und Referenten", sagt Sarah Netherway, Event Director, Shoptalk Europe. „Basierend auf der ersten Resonanz, die wir erhalten haben, gibt es in Europa ganz klar einen Bedarf nach einer hochkarätigen Einzelhandelsveranstaltung."

„Shoptalk ist einzigartig in der Art und Weise, wie es alle Teile des Einzelhandels-Ökosystems aus ganz Europa und darüber hinaus vereint", sagte Katy Fryatt, Launch Director, Shoptalk Europe. Zuletzt lief Shoptalk Europe im Jahr 2017 erfolgreich in Kopenhagen, Dänemark. „Wir freuen uns darauf, eine Veranstaltung von dem Kaliber und der Größe aufzubauen, wie sie Europa braucht."

Zu den ersten bestätigten Sponsoren für Shoptalk Europe gehören Awin, BlinkReceipt, Bloomreach, Checkout.com, commercetools, Cymbio, Flow Commerce, Forter, Halla, Localistico, Manhattan Associates, Narvar, NewStore, Nextail, Northfork, Pacvue, Pinterest, Pitney Bowes, Pixlee TurnTo, Proximity Insight, Riskified, Salsify, Shoppermotion, Shopware, Signifyd, Syndigo, Taggstar, True Fit, UntieNots und Yotpo.

Die Shoptalk Europe-Community wird auch zur Teilnahme am Shoptalk Fall Meetup eingeladen. Shoptalk Meetups bringen große, ausgewählte Gruppen für virtuelle Meetings und Peer-Group-Diskussionen zusammen und haben bis heute erfolgreich mehr als 33.000 Online-Meetings für mehr als 4.000 Teilnehmer ermöglicht. Shoptalk Fall Meetup findet vom 19. bis 21. Oktober 2021 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.shoptalkeurope.com und www.shoptalkfall.retailmeetup.com

Informationen zu Shoptalk

Shoptalk, eine Veranstaltung der Hyve Group plc (LSE: HYVE:LN), ist weithin dafür bekannt, die besten und am schnellsten wachsenden Veranstaltungen des Einzelhandels zu organisieren. Tausende von Changemakern der Branche versammeln sich zu diesem Anlass und arbeiten in einer beispiellosen Größenordnung über eine breite Palette von Online- und Offline-Nutzungsfällen und innovativen neuen Formaten, wie Tabletalks, Hosted Meetings und Meetups, zusammen. Seit fünf Jahren prägt Shoptalk die Gemeinschaft der Innovatoren in der Einzelhandelsbranche, indem es etablierte Einzelhändler und Marken mit Direct-to-Consumer- und Tech-Startups, großen Tech- und Internetunternehmen, Risikokapitalgebern, Immobilienentwicklern, Aktienanalysten, Medien und anderen zusammenbringt. Weitere Informationen finden Sie unter www.shoptalk.com und www.shoptalkeurope.com.

Informationen zu Hyve:

Die Hyve Group plc ist ein globales Veranstaltungsunternehmen der nächsten Generation, dessen Ziel es ist, ganze Ökosysteme der Branche aus allen Ecken der Welt zusammenzubringen und zu verbinden. Wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden, sich zu informieren, zu vernetzen und zu handeln, sowohl durch marktführende persönliche als auch durch Online-Veranstaltungen. Bei der Hyve Group plc dreht sich alles um weltweit einheitliche Best Practices und konkurrenzlose Qualität. Unser Ziel besteht darin, ein weltweit führendes Portfolio an themenspezifischen, unverzichtbaren Veranstaltungen zu schaffen, die unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis und eine hohe Rendite bieten. Hyves marktführendes Portfolio an globalen Marken umfasst: Shoptalk, Spring Fair, MosBuild, Bett, Mining Indaba und die kürzlich erworbene Retail Meetup, eine zukunftsweisende digitale Plattform, die Online-Networking und Handel in großem Maßstab ermöglicht.

Wo Geschäfte persönlich sind, wo Treffen Märkte bewegen und wo die Führungskräfte von heute diejenigen von morgen inspirieren.