Shore Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shore Bancshares hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Shore Bancshares einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 88,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 85,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shore Bancshares im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 342,72 Millionen USD. Im Vorjahr waren 326,49 Millionen USD in den Büchern gestanden.

