DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Short-Report zu DEUTZ
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18.11.2026 17:52:00
Short-Seller nehmen DEUTZ ins Visier: Bericht zur FFG-Übernahme schickt die Aktie auf Talfahrt
Der Analysedienst Ningi Research trat mit einem kritischen Artikel zum übernommenen Rüstungsunternehmen FFG auf den Plan. Darin werden Vorwürfe erhoben, dass es im Zusammenhang mit der Tochter FFG Industries GmbH eine für DEUTZ ungünstige Verteilung der Gewinne aus dem FFG-Deal geben soll. DEUTZ hatte den Kauf der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) im Juli angekündigt und Anfang November vollzogen. Ein Unternehmenssprecher wollte sich zunächst nicht dazu äußern. "Wir prüfen das gerade", sagte er.
FFG-Deal soll sorgfältig geprüft werden
Noch im Tagesverlauf trat DEUTZ dann mit einer kurzen Stellungnahme an die Öffentlichkeit. Nach dem kritischen Bericht des Leerverkäufers hat der Motorenbauer DEUTZ darin eine sorgfältige Prüfung der Vorwürfe angekündigt. Der Konzern werde auf Basis der relevanten Fakten darauf antworten, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, umfassendere Stellungnahmen sollten demnächst folgen.
FRANKFURT/KÖLN (dpa-AFX)
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