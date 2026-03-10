Wizz Air Aktie
WKN DE: A14NPS / ISIN: JE00BN574F90
|
10.03.2026 17:50:57
Short sellers target Wizz Air as Iran war wipes out profit
Budget airline’s CEO says crisis is ‘more manageable’ than others after forecasting €50mn hit to its bottom lineWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Wizz Air
Analysen zu Wizz Air
Aktien in diesem Artikel
|Wizz Air
|10,97
|-0,99%
