ShotSpotter mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ShotSpotter präsentierte am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ShotSpotter im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 23,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,740 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ShotSpotter ein Ergebnis je Aktie von -0,720 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,06 Prozent auf 104,13 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,03 Millionen USD erwirtschaftet worden.

