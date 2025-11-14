ShotSpotter: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ShotSpotter präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat ShotSpotter mit einem Umsatz von insgesamt 25,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at