Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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22.06.2026 10:33:00
Should Amazon Investors Be Concerned That New Fed Chair Kevin Warsh Isn't Cutting Interest Rates?
Amazon (NASDAQ: AMZN) is in an enviable position when it comes to capturing consumer spending. This is true thanks to its dominant retail presence, which is bolstered by the extremely popular Prime membership.Consequently, the business can be impacted by changes to monetary policy, particularly if it alters people's confidence about the broader economy. On a similar note, new Fed chair Kevin Warsh gave investors in this "Magnificent Seven" stock something to think about.Should the central bank's decision not to cut interest rates concern Amazon shareholders?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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