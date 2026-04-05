Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
|
05.04.2026 12:06:00
Should Boeing's Safety and Quality Issues Scare Away Investors?
Investors who are well-versed in aerospace stocks know that backlogs, commercial aircraft orders, and government contracts are important. But so is safety.Just one safety incident, particularly when it results in tragedy, can undo years of goodwill built by a company. In the case of Boeing (NYSE: BA), multiple negative episodes have tarnished the company's image. Once upon a time, Boeing was considered a bellwether, must-own industrial stock. Still, that reputation vanished in October 2018 when Lion Air Flight 610, flying a new Boeing 737 MAX, crashed, killing all 189 people aboard. Boeing's safety record must be accounted prior to investing in the stock. Image source: Boeing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Safety Income and Growth Inc Registered Shs
Analysen zu Safety Income and Growth Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.