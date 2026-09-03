Nebius Group Aktie

Nebius Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: AR0321947183

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.09.2026 09:20:00

Should CoreWeave and Nebius Group Investors Be Worried About Circular Financing? Here's What the Numbers Say

Some investors are getting spooked by all the talk of circular financing in the artificial intelligence (AI) build-out, with the issue even being mentioned by Nvidia on its recent earnings call.Nvidia has been investing significant capital from its balance sheet into AI labs and cloud computing providers -- aka neoclouds -- that are turning around and using that same money to buy Nvidia processors to equip their data centers.Two companies taking part in such circular financing arrangements are CoreWeave (NASDAQ: CRWV) and Nebius Group (NASDAQ: NBIS), and their share prices are now down 41% and 30%, respectively, from their all-time highs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs 12 070,00 2,55% Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:47 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen