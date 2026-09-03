Nebius Group Aktie
ISIN: AR0321947183
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03.09.2026 09:20:00
Should CoreWeave and Nebius Group Investors Be Worried About Circular Financing? Here's What the Numbers Say
Some investors are getting spooked by all the talk of circular financing in the artificial intelligence (AI) build-out, with the issue even being mentioned by Nvidia on its recent earnings call.Nvidia has been investing significant capital from its balance sheet into AI labs and cloud computing providers -- aka neoclouds -- that are turning around and using that same money to buy Nvidia processors to equip their data centers.Two companies taking part in such circular financing arrangements are CoreWeave (NASDAQ: CRWV) and Nebius Group (NASDAQ: NBIS), and their share prices are now down 41% and 30%, respectively, from their all-time highs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs
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