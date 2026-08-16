Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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17.08.2026 01:30:00
Should Investors Be Concerned that Costco Stock Trades at Over 40 Times Forward Earnings?
Costco (NASDAQ: COST) has a forward price-to-earnings (P/E) multiple in the low- to mid-40s, and investors who might want to buy the stock have a fair question on their minds. Should they feel comfortable owning a warehouse club at one of the richest valuations in the consumer staples sector, or should they trim exposure before the math bites?Image source: Getty Images.As of mid-August 2026, Costco's trailing price-to-earnings ratio is near 48, and its forward multiple is around 42-44, with a five-year price-to-earnings to growth (PEG) ratio above 4. That sits well above the S&P 500 consumer staples group, where the forward P/E is close to 26, and profit growth expectations hover in the low single digits.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
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