Oak Holdings PLCShs Aktie
WKN DE: 632036 / ISIN: GB0004986385
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19.06.2026 17:56:09
Should Investors Be Nervous Live Oak Bancshares' CEO Sold 20,000 Shares?
The CEO of Live Oak Bancshares recently sold 20,000 shares for $769,000. What does this mean for investors?James S. “Chip” Mahan III, Chief Executive Officer of Live Oak Bancshares (NYSE:LOB), reported the indirect sale of 20,000 shares of Common Stock for a total consideration of approximately $769,000 across multiple open-market transactions on June 10 and June 11, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($38.46).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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