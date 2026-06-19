Oak Holdings PLCShs Aktie

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WKN DE: 632036 / ISIN: GB0004986385

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19.06.2026 17:56:09

Should Investors Be Nervous Live Oak Bancshares' CEO Sold 20,000 Shares?

The CEO of Live Oak Bancshares recently sold 20,000 shares for $769,000. What does this mean for investors?James S. “Chip” Mahan III, Chief Executive Officer of Live Oak Bancshares (NYSE:LOB), reported the indirect sale of 20,000 shares of Common Stock for a total consideration of approximately $769,000 across multiple open-market transactions on June 10 and June 11, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($38.46).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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