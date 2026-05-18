ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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18.05.2026 23:22:54
Should Investors Buy Adobe Stock Instead of ServiceNow Stock?
Adobe (NASDAQ: ADBE) and ServiceNow (NYSE: NOW) are two of the least-liked stocks in the markets right now.*Stock prices used were the afternoon prices of May 15, 2026. The video was published on May 17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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13.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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06.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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28.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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23.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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23.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
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23.04.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
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22.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
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|Deutsche Bank AG
|12.09.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|219,25
|2,96%
|ServiceNow Inc
|88,50
|8,16%
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Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
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