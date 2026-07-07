Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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07.07.2026 07:13:24
Should Investors Buy Amazon Stock Instead of Walmart?
Amazon (NASDAQ: AMZN) overtook Walmart (NASDAQ: WMT) when measuring trailing twelve-month revenue.*Stock prices used were the afternoon prices of July 3, 2026. The video was published on July 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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