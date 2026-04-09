Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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10.04.2026 01:09:12
Should Investors Buy Amazon Stock Instead of Walmart Stock?
Amazon (NASDAQ: AMZN) and Walmart (NASDAQ: WMT) are two of the largest companies in the world, measured by revenue.*Stock prices used were the afternoon prices of April 7, 2026. The video was published on April 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Walmart
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09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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09.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
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09.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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08.04.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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07.04.26
|Börse New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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07.04.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Amazon
|200,35
|0,45%
|Walmart
|110,10
|-0,31%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|10 430,00
|3,27%
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