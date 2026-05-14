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14.05.2026 22:59:53
Should Investors Buy Cerebras Stock After Its Monster IPO Debut?
There was a lot of hype heading into Cerebras' (NASDAQ: CBRS) initial public offering, and so far, the stock has lived up to expectations.Cerebras began trading on the Nasdaq Composite today. With the IPO officially priced at $185 per share, Cerebras had an implied valuation of over $56 billion, according to Reuters.The stock finished the day up over 68%, bringing its market cap to nearly $95 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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