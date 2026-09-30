Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
30.09.2026 03:15:14
Should Investors Buy Costco Stock Instead of Walmart Stock?
Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco (NASDAQ: COST) operate similar business models.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 24, 2026. The video was published on Sept. 26, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walmart
|
29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
25.09.26
|Walmart chief rules out personalised pricing as AI transforms retail (Financial Times)
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp.
|813,00
|-0,23%
|Walmart
|93,59
|-0,51%