Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.05.2026 01:17:42
Should Investors Buy Meta Stock Instead of Alphabet?
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Meta (NASDAQ: META) are two of the biggest spenders in 2026 when measured by capital expenditures.*Stock prices used were the afternoon prices of May 17, 2026. The video was published on May 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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