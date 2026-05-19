Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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20.05.2026 01:17:42

Should Investors Buy Meta Stock Instead of Alphabet?

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Meta (NASDAQ: META) are two of the biggest spenders in 2026 when measured by capital expenditures.*Stock prices used were the afternoon prices of May 17, 2026. The video was published on May 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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