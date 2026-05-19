Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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20.05.2026 01:16:41
Should Investors Buy Microsoft Stock Instead of Amazon Stock?
Amazon (NASDAQ: AMZN) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) are two of the biggest spenders in the data center market.*Stock prices used were the afternoon prices of May 17, 2026. The video was published on May 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Amazon
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19.05.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
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19.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags schwächer (finanzen.at)
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19.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
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19.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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19.05.26
|Sammelklage gegen Amazon: Kläger gehen von Scheitern aus (dpa-AFX)
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19.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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19.05.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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18.05.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|04.05.26
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|DZ BANK
|04.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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