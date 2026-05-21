Apple Aktie
ISIN: ARDEUT116183
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21.05.2026 02:12:02
Should Investors Buy Microsoft Stock Instead of Apple Stock?
These are excellent companies, but only one can be the better stock to buy in this comparison. *Stock prices used were the afternoon prices of May 18, 2026. The video was published on May 20, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|22 430,00
|0,76%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|20 890,00
|0,67%