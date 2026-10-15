Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
15.10.2026 09:45:00
Should Investors Buy Netflix Stock Before the Huge Investor Update?
Netflix (NASDAQ: NFLX) is the biggest position in my portfolio right now.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 12, 2026. The video was published on Oct. 14, 2026.
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