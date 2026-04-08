ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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09.04.2026 01:00:18
Should Investors Buy ServiceNow Stock Instead of Snowflake Stock?
Growth stock investors are curious, which of these two makes the better buy at current prices? *Stock prices used were the afternoon prices of April 4, 2026. The video was published on April 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ServiceNow Inc
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07.04.26
|Erste Schätzungen: ServiceNow gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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02.04.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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30.03.26
|Handel in New York: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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30.03.26
|Handel in New York: S&P 500 am Montagmittag stärker (finanzen.at)
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26.03.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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19.03.26
|S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.03.26
|S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu ServiceNow Inc
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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.