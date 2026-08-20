Tennant Aktie
WKN: 858055 / ISIN: US8803451033
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20.08.2026 21:21:42
Should Investors Buy Shares Too as Tennant Director Mulligan Buys 8,000 Shares for $539,000?
Director Donal L. Mulligan purchased 8,000 shares of Tennant Company (NYSE:TNC) on Aug. 12, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($67.34); post-transaction value based on Aug. 12, 2026 market close ($69.25).Tennant Company is a global industrial machinery manufacturer with approximately 4,500 employees and a market capitalization of $1.2 billion, generating TTM revenue of $1.2 billion. The company maintains a competitive position through its focus on innovative, environmentally sustainable cleaning technologies and a diversified geographic footprint spanning multiple continents. Tennant's integrated business model, combining equipment sales, consumables, and service offerings, provides multiple revenue streams and customer retention mechanisms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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