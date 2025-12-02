Turning Point Brands Aktie
WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052
|
02.12.2025 17:51:27
Should Investors Buy Turning Point Brands as Prospect Capital Doubles Down on the Stock?
On Nov. 14, 2025, Prospect Capital Advisors, LLC disclosed a third-quarter purchase of 59,250 Turning Point Brands shares, increasing its position by an estimated $6.65 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Nov. 14, 2025, Prospect Capital Advisors, LLC bought 59,250 additional shares of Turning Point Brands (NYSE:TPB) during the third quarter. The increased stake was valued at $9.25 million at quarter-end, and represented 4.8% of the fund’s reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Turning Point Brands Incmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Turning Point Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Turning Point Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)