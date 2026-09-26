Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
26.09.2026 02:27:06
Should Investors Buy Visa Instead of Mastercard?
These are two of the most profitable companies in the world.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 23, 2026. The video was published on Sept. 25, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Visa Inc.
|
25.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
25.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|322,10
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.