General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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14.08.2026 16:45:00
Should Investors Take Profits in GE Vernova After Its Big Run?
GE Vernova (NYSE: GEV) stock has surged ever since it spun off from former conglomerate General Electric (now GE Aerospace).Thanks to surging demand from data centers, GE Vernova has seen a massive boost in demand for its power equipment, catapulting the stock 674% since its spinoff a couple of years ago. The company has seen unprecedented demand for its gas turbines and grid infrastructure, securing backlog and slot reservations for years in advance.However, after its massive run-up, is it time for investors to take profits in the industrial energy stock? Let's dive into its outlook and valuation to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu General Electric Co.
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29.06.26
|Comcast’s Hollywood break-up marks its GE moment (Financial Times)
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21.04.26
|Triebwerksbauer GE legt überraschend stark zu - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
Analysen zu General Electric Co.
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