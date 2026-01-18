Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie
Should Investors Worry About Regional Banks After One Firm Dumped 1.8 Million Western Alliance Shares?
On Jan. 15, 2026, Vaughan Nelson Investment Management, L.P. disclosed a sale of 1,788,953 Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL) shares, an estimated $145.27 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing released Jan. 15, 2026, Vaughan Nelson Investment Management, L.P. reduced its stake in Western Alliance Bancorporation by 1,788,953 shares. The estimated transaction value was $145.27 million, based on the average unadjusted closing price during the quarter. As a result, the fund's quarter-end position value dropped by $156.2 million, reflecting both the share sale and price movement.As of Jan. 14, 2026, shares were priced at $88.32, up 5.7% over the past year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
