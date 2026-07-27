CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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27.07.2026 08:00:00
Should Nebius and CoreWeave Investors Be Worried About Meta's Latest AI Infrastructure Plans?
Something interesting is happening with Meta Platforms (NASDAQ: META) and two companies with which it has relationships -- CoreWeave (NASDAQ: CRWV) and Nebius Group (NASDAQ: NBIS).On the one hand, Meta recently signed a $21 billion expanded deal for artificial intelligence (AI) infrastructure, giving Meta increased capacity to develop AI programs. Factoring in a previous $14 billion deal, Meta now has $35 billion in commitments to CoreWeave.And similar things are happening with Nebius. Meta signed a long-term deal for AI infrastructure with the neocloud provider in March, valued at up to $27 billion over five years. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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