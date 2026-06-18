Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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18.06.2026 19:38:15
Should Real Estate Investors Underprice Rent to Cut Vacancies and Improve Cash Flow?
Discover how Motley Fool contributor Matt Frankel intentionally priced long-term rentals below market to secure better tenants, stabilize cash flow, and minimize vacancies. See how dynamic pricing on short‑term rentals can change that playbook. Watch the video below to learn more.*This video was published on Jun. 17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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