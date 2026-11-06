Realty Income Aktie

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WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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06.11.2026 17:00:00

Should Realty Income Be the First Dividend Stock You Buy in November, Even if There's a Stock Market Sell-Off?

If you're new to dividend investing, there are plenty of reasons why Realty Income (NYSE: O) should be the first stock you buy this month following Thursday's sell-off. There are also some potential pitfalls. You didn't think I was just going to sugarcoat it for you, did you?

Let's start with the case for Realty Income as a keystone species in any income-generating portfolio. I will also tackle some things to watch out for if you do decide it's the right buy for you.

Image source: Getty Images.

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