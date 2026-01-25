:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
25.01.2026 03:32:25
Should smartphones be locked away at gigs and in schools?
Some artists already ban phones at their gigs while some headteachers say locking them away helps children learn.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!