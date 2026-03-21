Safety Income and Growth Aktie

Safety Income and Growth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046

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21.03.2026 14:33:00

Should Tesla Be Worried About the National Highway Traffic Safety Administration? (Yes.)

The U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) has escalated an investigation into problems with Tesla's (NASDAQ: TSLA) Full Self-Driving (FSD) driver-assist system, the agency said in a filing on Thursday.NHTSA is investigating possible safety defects that may make FSD dangerous to use in fog, heavy rain, glaring sun, or other "reduced roadway visibility conditions," it said.The investigation covers 3.2 million Teslas built since 2016.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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