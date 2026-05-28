Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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28.05.2026 11:36:00
Should You and Your Spouse Delay Social Security? Here Are the Pros and Cons.
There are a number of retirement decisions you and your spouse might have to make jointly -- downsize versus stay put, tap IRAs versus taxable accounts, and figure out when to claim Social Security. But the latter decision could end up being the toughest one yet.Delaying Social Security past full retirement age allows you to grow your benefits. Those monthly checks will get an 8% boost for each year you hold off, until you reach age 70.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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