MercadoLibre Aktie
ISIN: ARDEUT116175
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20.11.2026 02:05:00
Should You Avoid MercadoLibre (MELI) Stock, Even Now That It's Near a 52-Week Low?
Shares of MercadoLibre (NASDAQ: MELI) were recently trading for about $1,427 apiece -- very close to their 52-week low of $1,418. The shares have dropped in value by about 30% over the past year (as of Nov. 17) -- though they've averaged annual gains of 20.6% over the past 15 years.
Many investors, seeing such a big drop in a stock's price, will steer clear, assuming there's trouble afoot. Others will take a closer look to see if the lower price is actually an enticing opportunity.
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