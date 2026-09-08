Monster Beverage Aktie

Monster Beverage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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08.09.2026 04:15:00

Should You Avoid Monster Beverage Stock, Even With Revenue Growing at 20%?

Monster Beverage (NASDAQ: MNST) posted revenue growth of 10.7% in 2025. But, in the first half of 2026, sales rose 23.3%, as the company benefits from strong execution in one of the broader beverage sector's best-performing sub-categories. But, should you buy the stock now that it has pulled back from its all-time highs or avoid it?

Monster Beverage's growth has clearly kicked into high gear again, with sales growth so far in 2026 running at more than double the rate achieved in 2025. That said, investors are aware of the company's strong growth, as evidenced by its price-to-sales and price-to-earnings ratios, both of which are above their five-year averages. If you have a value bias, you probably won't find Monster Beverage attractive at its current price.

Image source: Getty Images.

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