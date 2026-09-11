Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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11.09.2026 13:17:01
Should You Bet Big on Drugmakers? VanEck Pharmaceutical ETF vs. Invesco Healthcare ETF Compared.
The Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (NYSEMKT:RSPH) offers broad, equal-weighted sector exposure, while the VanEck Pharmaceutical ETF (NASDAQ:PPH) provides a cheaper, concentrated play on global drug manufacturers.
Healthcare investors often choose between targeted subsectors or broad industry diversification. These two funds represent different paths: The VanEck fund homes in on pharmaceutical giants, whereas the Invesco fund equal-weights the entire healthcare spectrum within the S&P 500 to mitigate single-stock concentration.
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